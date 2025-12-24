По факту гибели младенца в Мурино возбуждено уголовное дело

Женщина направлялась в детскую поликлинику со своим полуторамесячным ребенком.

Следователи Мурино возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели младенца. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти 19 февраля.

По версии следствия, 17 февраля женщина направлялась в детскую поликлинику со своим полуторамесячным ребенком. По пути малышка перестала подавать признаки жизни, врачи оказали реанимационные мероприятия, а спустя время констатировали ее смерть.

По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, все причины случившегося устанавливаются.

