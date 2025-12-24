  1. Главная
По факту гибели младенца в Мурино возбуждено уголовное дело
Сегодня, 10:46
Женщина направлялась в детскую поликлинику со своим полуторамесячным ребенком.

Следователи Мурино возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели младенца. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти 19 февраля. 

По версии следствия, 17 февраля женщина направлялась в детскую поликлинику со своим полуторамесячным ребенком. По пути малышка перестала подавать признаки жизни, врачи оказали реанимационные мероприятия, а спустя время констатировали ее смерть. 

По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, все причины случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что рабочий погиб при установке железобетонных стоек в Мурино. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

