Дело о гибели рабочего в шахте лифта на петербургском предприятии передано в суд

Сотрудник скончался на территории предприятия "Ручьи".

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Ленобласти. Ему вменяют ч. 2 ст. 216 УК РФ, сообщили в надзорном ведомстве 20 января.

Фигурант являлся ответственным за соблюдение требований охраны труда на строительном объекте и при этом допустил к малярным работам мужчину, который не имел необходимых знаний и навыков. На территории предприятия "Ручьи" в сентябре 2025 года 41-летний сотрудник упал в открытую шахту лифта и погиб.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV