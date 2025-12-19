  1. Главная
Дело о гибели рабочего в шахте лифта на петербургском предприятии передано в суд
Сегодня, 12:27
Сотрудник скончался на территории предприятия "Ручьи".

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Ленобласти. Ему вменяют ч. 2 ст. 216 УК РФ, сообщили в надзорном ведомстве 20 января. 

Фигурант являлся ответственным за соблюдение требований охраны труда на строительном объекте и при этом допустил к малярным работам мужчину, который не имел необходимых знаний и навыков. На территории предприятия "Ручьи" в сентябре 2025 года 41-летний сотрудник упал в открытую шахту лифта и погиб. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Усть-Луге рабочий получил повреждения ковшом экскаватора. 

Фото: Piter.TV 

