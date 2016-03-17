Рабочий-мигрант погиб из-за взрыва бочки в автосервисе на Ленинградской

Заместитель главы Инспекции труда по СЗФО Ольга Казанская квалифицировала происшествие как следствие несоблюдения норм эксплуатации электрического инструмента.

Вечер четверга, 4 декабря, обернулся трагедией в автосервисе на улице Ленинградской, 55в в поселке Песочный: там погиб 48-летний мужчина, работы с болгаркой. Пресс-служба Инспекции труда по СЗФО приводит подробности произошедшего.

Рабочий отрезал крышку у закрытой металлической ёмкости объёмом 200 литров, применяя болгарку, что спровоцировало взрыв содержимого. В результате взрыва пострадавший оказался отброшен на пол, получив тяжёлые увечья. Потерпевший был незамедлительно отправлен в лечебное учреждение, однако врачи оказались бессильны — мужчина скончался прямо в карете скорой помощи.

Заместитель главы Инспекции труда по СЗФО Ольга Казанская квалифицировала происшествие как следствие несоблюдения норм эксплуатации электрического инструмента.

Фото: пресс-служба Инспекции труда по СЗФО