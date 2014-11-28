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Электромонтажник скончался при осмотре вышки связи в Усть-Луге
Сегодня, 16:49
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Электромонтажник скончался при осмотре вышки связи в Усть-Луге

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Мужчина упал с высоты 10 метров.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, в результате которых погиб рабочий. 

По информации СУ СК РФ по Ленобласти, 15 июля 45-летний электромонтажник при осмотре вышки связи в Усть-Луге упал с высоты 10 метров. Потерпевший получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью. 

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий, способствовавших трагедии. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге второй раз за день ребенок выпал из окна и погиб. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: падение с высоты, усть-луга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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