Электромонтажник скончался при осмотре вышки связи в Усть-Луге

Мужчина упал с высоты 10 метров.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, в результате которых погиб рабочий.

По информации СУ СК РФ по Ленобласти, 15 июля 45-летний электромонтажник при осмотре вышки связи в Усть-Луге упал с высоты 10 метров. Потерпевший получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий, способствовавших трагедии.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге второй раз за день ребенок выпал из окна и погиб.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти