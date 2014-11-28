Электромонтажник скончался при осмотре вышки связи в Усть-Луге

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, в результате которых погиб рабочий.
По информации СУ СК РФ по Ленобласти, 15 июля 45-летний электромонтажник при осмотре вышки связи в Усть-Луге упал с высоты 10 метров. Потерпевший получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью.
Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий, способствовавших трагедии.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге второй раз за день ребенок выпал из окна и погиб.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все