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В Петербурге второй раз за день ребенок выпал из окна и погиб
Сегодня, 16:25
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В Петербурге второй раз за день ребенок выпал из окна и погиб

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По предварительным данным, трагедия произошла в тот момент, когда его мать отлучилась в магазин.

Правоохранители проводят проверку по факту гибели четырехлетнего мальчика после падения из окна в Парголово. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Выборгского района днем 15 июля поступила информация о выпадении ребенка с высоты восьмого этажа на Тихоокеанской улице. Пострадавший скончался от полученных травм. По предварительным данным, трагедия произошла в тот момент, когда его мать отлучилась в магазин. 

Напомним, этот случай стал вторым за день: ранее из окна квартиры на четвертом этаже в Шушарах выпала восьмилетняя девочка. К сожалению, она также погибла. 

Полиция призывает родителей быть внимательнее и не оставлять детей без присмотра, ведь подобные трагедии происходят мгновенно!

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Фото: Piter.TV

Теги: падение с высоты, парголово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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