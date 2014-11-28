В Петербурге второй раз за день ребенок выпал из окна и погиб

По предварительным данным, трагедия произошла в тот момент, когда его мать отлучилась в магазин.

Правоохранители проводят проверку по факту гибели четырехлетнего мальчика после падения из окна в Парголово. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Выборгского района днем 15 июля поступила информация о выпадении ребенка с высоты восьмого этажа на Тихоокеанской улице. Пострадавший скончался от полученных травм. По предварительным данным, трагедия произошла в тот момент, когда его мать отлучилась в магазин.

Напомним, этот случай стал вторым за день: ранее из окна квартиры на четвертом этаже в Шушарах выпала восьмилетняя девочка. К сожалению, она также погибла.

Полиция призывает родителей быть внимательнее и не оставлять детей без присмотра, ведь подобные трагедии происходят мгновенно! Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Фото: Piter.TV