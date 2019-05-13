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В Шушарах девочка погибла при падении с высоты четвертого этажа
Сегодня, 10:59
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В Шушарах девочка погибла при падении с высоты четвертого этажа

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Предварительно, в квартире проживает семья иностранцев.

В Шушарах погиб ребенок, упавший из окна четвертого этажа. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Трагедия случилась утром 15 июля, скончалась восьмилетняя девочка. Как сообщили очевидцы, некоторое время она была живой, в 07:50 врачи констатировали смерть. 

Предварительно, в квартире проживает семья иностранцев. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Васильевском острове мужчина упал с высоты пятого этажа и выжил. Пациента забрали со двора дома по 19-й линии. У него повредились голова, сердце, легкие и живот, а также сломана рука. 

Фото: Piter.TV 

Теги: падение с высоты, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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