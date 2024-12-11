На проспекте Ветеранов задержали подозреваемого в убийстве

Возбуждено уголовное дело части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

В Красносельском районе полицейские задержали мужчину по подозрению в убийстве на проспекте Ветеранов.

По данным МВД, 19 января в 20:54 в полицию поступило сообщение о ножевом ранении мужчины у парадной дома 141 по проспекту Ветеранов. Прибывшие полицейские обнаружили труп 32-летнего мужчины с ножевым ранением живота, гражданина одного из сопредельных государств.

На месте происшествия по подозрению в совершении этого преступления задержали 56-летнего неработающего местного жителя с улицы Пограничника Гарькавого, ранее неоднократно судимого.

Возбуждено уголовное дело части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

Ранее жителя Выборга задержали по подозрению в разбойном нападении на петербуржца.

Фото: Piter.tv