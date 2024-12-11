На проспекте Ветеранов задержали подозреваемого в убийстве

В Красносельском районе полицейские задержали мужчину по подозрению в убийстве на проспекте Ветеранов.
По данным МВД, 19 января в 20:54 в полицию поступило сообщение о ножевом ранении мужчины у парадной дома 141 по проспекту Ветеранов. Прибывшие полицейские обнаружили труп 32-летнего мужчины с ножевым ранением живота, гражданина одного из сопредельных государств.
На месте происшествия по подозрению в совершении этого преступления задержали 56-летнего неработающего местного жителя с улицы Пограничника Гарькавого, ранее неоднократно судимого.
Возбуждено уголовное дело части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).
Ранее жителя Выборга задержали по подозрению в разбойном нападении на петербуржца.
Фото: Piter.tv
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