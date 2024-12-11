Жителя Выборга задержали по подозрению в разбойном нападении на петербуржца

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой).

Полиция задержала жителя Выборга, подозреваемого в разбойном нападении на прохожего на Московском шоссе. Об этом сообщили в МВД.

Вечером 14 января в полицию Московского района Петербурга обратился 65-летний вахтер гаражного кооператива. Он рассказал, что 12 января около 17:20 у дома 5 по Московскому шоссе неизвестный, угрожая ножом, отобрал у него мобильный телефон стоимостью 7 тысяч рублей, после чего скрылся.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой).

По подозрению в совершении этого преступления 18 января задержан ранее судимый 23-летний житель города Выборг Ленинградской области.

Также в Стрельне возбудили уголовное дело из-за конфликта во дворе дома из-за сделанного замечания.

Фото: Piter.tv