В Стрельне возбудили уголовное дело из-за конфликта во дворе дома из-за сделанного замечания

Мужчины справляли нужду в общественном месте.

Полиция возбудила уголовное дело по факту конфликта в поселке Стрельна, причиной которого стало сделанное замечание. Об этом рассказали в МВД.

Днём 19 января в полицию обратился 34-летний водитель грузового такси, сообщив, что у дома 1 по Фронтовой улице в поселке Стрельна к нему подошли четверо неизвестных мужчин, пытались силой вытащить его из автомобиля, оскорбляли.

По подозрению в совершении этого преступления полицейскими были задержаны четверо мужчин: двое местных жителей 27 и 35 лет, 41-летний житель деревни Разбегаево Ломоносовского района Ленобласти и 33-летний житель города Ломоносов. Всех задержанных доставили в отдел полиции, где привлекли к административной ответственности по части 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Установлено, что, находясь во дворе жилого дома, после сделанного заявителем замечания о запрете справлять нужду в общественном месте, четверо неизвестных начали оскорблять его, попытались вытащить из-за руля автомобиля, после чего один из агрессоров, держа в обеих руках ножи, высказывал угрозы убийством в адрес заявителя.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью).

Двое из задержанных ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

В начале января девушка опорожнилась у Казанского собора и оказалась в отделении полиции.

Фото: Piter.tv