Петербурженка опорожнилась у Казанского собора и оказалась в отделении полиции

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Молодую петербурженку заподозрили в хулиганстве у одного из крупных православных соборов Петербурга.

По информации АН "Оперативное прикрытие", 9 января сотрудники полиции в социальных сетях обнаружили видео, на котором запечатлено, как некая девушка справляла естественные надобности прямо у Казанского собора.

Вечером 9 января в своей квартире на проспекте Художников по подозрению была задержана 25-летняя петербурженка. Подозреваемую доставили в отдел полиции, где составили протокол о мелком хулиганств. Подозреваемую поместили в камеру. Смартфон был изъят.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Казанский собор пыталась попасть обнаженная девушка.

Фото: Piter.tv