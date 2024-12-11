Петербурженка опорожнилась у Казанского собора и оказалась в отделении полиции

Молодую петербурженку заподозрили в хулиганстве у одного из крупных православных соборов Петербурга.
По информации АН "Оперативное прикрытие", 9 января сотрудники полиции в социальных сетях обнаружили видео, на котором запечатлено, как некая девушка справляла естественные надобности прямо у Казанского собора.
Вечером 9 января в своей квартире на проспекте Художников по подозрению была задержана 25-летняя петербурженка. Подозреваемую доставили в отдел полиции, где составили протокол о мелком хулиганств. Подозреваемую поместили в камеру. Смартфон был изъят.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Казанский собор пыталась попасть обнаженная девушка.
Фото: Piter.tv
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