  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербурженка опорожнилась у Казанского собора и оказалась в отделении полиции
Сегодня, 8:57
163
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка опорожнилась у Казанского собора и оказалась в отделении полиции

0 0

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Молодую петербурженку заподозрили в хулиганстве у одного из крупных православных соборов Петербурга.

По информации АН "Оперативное прикрытие", 9 января сотрудники полиции в социальных сетях обнаружили видео, на котором запечатлено, как некая девушка справляла естественные надобности прямо у Казанского собора.

Вечером 9 января в своей квартире на проспекте Художников по подозрению была задержана 25-летняя петербурженка. Подозреваемую доставили в отдел полиции, где составили протокол о мелком хулиганств. Подозреваемую  поместили в камеру. Смартфон был изъят.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Казанский собор пыталась попасть обнаженная девушка.

Фото: Piter.tv

Теги: казанский собор, мелкое хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии