Петербуржец бросал камни в окна административного здания на Литейном проспекте

В отношении хулигана составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Полицейские установили мужчину, которого подозревают в мелком хулиганстве. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Днем 21 октября правоохранители Центрального района получили информацию о том, что неизвестный бросает камни в окна административного здания на Литейном проспекте. На месте задержали 49-летнего местного жителя.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании задержанному меры пресечения. Пресс-служба МВД России

Ранее на Piter.TV: после массового конфликта на улице Брянцева задержали около 50 человек. Самому младшему из них 17 лет, старшему – 33 года. По решению суда 38 петербуржцев подвергнуты аресту.

Фото: Piter.TV