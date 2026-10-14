После массового конфликта на улице Брянцева задержали около 50 человек

Самому младшему из задержанных 17 лет, старшему – 33 года.

Полицейские предотвратили драку в Калининском районе. В отделы доставили 45 человек, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Около 20:00 12 октября стало известно о конфликте у дома 10 по улице Брянцева. По словам очевидца, там находились более 30 молодых людей, и все они были настроены агрессивно. На место происшествия приехали правоохранители и сотрудники Госавтоинспекции.

Самому младшему из задержанных 17 лет, а старшему – 33 года. Предварительно, изначально поссорились двое мужчин. Для выяснения отношений парни позвали своих знакомых.

Составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). По решению суда 38 человек подвергнуты аресту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что молодые люди распылили перцовку в лицо девушке в центре Петербурга.

Видео: пресс-служба МВД России