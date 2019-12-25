Рецидивист поджег квартиру соседки на Смоленской улице

На него составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

В Московском районе Петербурга полицейские задержали подозреваемого в хулиганстве. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в МВД России.

Правоохранителям 7 октября поступила информация о поджоге двери одной из квартир на Смоленской улице. По горячим следам поймали 26-летнего рецидивиста, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В указанном помещении поживает его соседка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: после поджога постройки в деревне Кемпелево, в которой находился человек, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Фото: Piter.TV