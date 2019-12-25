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Рецидивист поджег квартиру соседки на Смоленской улице
Сегодня, 14:49
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Рецидивист поджег квартиру соседки на Смоленской улице

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На него составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

В Московском районе Петербурга полицейские задержали подозреваемого в хулиганстве. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в МВД России. 

Правоохранителям 7 октября поступила информация о поджоге двери одной из квартир на Смоленской улице. По горячим следам поймали 26-летнего рецидивиста, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В указанном помещении поживает его соседка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: после поджога постройки в деревне Кемпелево, в которой находился человек, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мелкое хулиганство, московский район
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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