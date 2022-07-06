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В Казанский собор пыталась попасть обнаженная девушка
Сегодня, 12:58
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В Казанский собор пыталась попасть обнаженная девушка

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На место вызывали медиков скорой помощи.

Обнаженная девушка попыталась попасть в Казанский собор в Петербурге. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Утром 26 декабря в полицию Адмиралтейского района поступила информация о том, что неизвестная, на вид которой около 18 лет, без одежды и в неадеквате ломится в Исаакиевский собор. 

Однако проверка показала, что звонивший перепутал адрес, и инцидент произошел у Казанского собора. На место вызывали медиков скорой помощи, все обстоятельства выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан житель Приморского района, который хранил в своей квартире растительные наркотики. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: казанский собор, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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