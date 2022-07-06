В Казанский собор пыталась попасть обнаженная девушка

На место вызывали медиков скорой помощи.

Обнаженная девушка попыталась попасть в Казанский собор в Петербурге. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Утром 26 декабря в полицию Адмиралтейского района поступила информация о том, что неизвестная, на вид которой около 18 лет, без одежды и в неадеквате ломится в Исаакиевский собор.

Однако проверка показала, что звонивший перепутал адрес, и инцидент произошел у Казанского собора. На место вызывали медиков скорой помощи, все обстоятельства выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан житель Приморского района, который хранил в своей квартире растительные наркотики.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)