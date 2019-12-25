Задержан житель Приморского района, который хранил в своей квартире растительные наркотики

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Задержан житель Приморского района, хранивший в своей квартире растительные наркотики. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что 32-летнего мужчину поймали 24 декабря у дома 34/1 по Серебристому бульвару. В ходе обыска в его квартире обнаружили и изъяли два запаянных пакета и пять стеклянных банок с веществом растительного происхождения общей массой около 1 килограмма, а также коноплю аналогичного объема. Экспертиза показала, что в емкостях была марихуана.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению иных фактов и соучастников противоправной деятельности задержанного.

Ранее мы рассказывали о том, что на Тамбасова задержали закладчика с "синтетикой".

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти