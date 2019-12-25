Ранее судимый петербуржец получил 6 лет колонии за хранение наркотиков

Мужчину задержали в марте возле дома на Дунайском проспекте.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста, которому вменили ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Как рассказали в надзорном ведомстве 7 ноября, фигурант хранил без цели сбыта синтетический наркотик массой около 33 граммов. Мужчину задержали в марте возле дома на Дунайском проспекте.

Виновному назначено окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее на Piter.TV: рост случаев алкоголизма и наркомании зафиксировали в Петербурге.

Фото: Piter.TV