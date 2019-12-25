  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ранее судимый петербуржец получил 6 лет колонии за хранение наркотиков
Сегодня, 13:00
140
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Ранее судимый петербуржец получил 6 лет колонии за хранение наркотиков

0 0

Мужчину задержали в марте возле дома на Дунайском проспекте.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста, которому вменили ч. 2 ст. 228 УК РФ. 

Как рассказали в надзорном ведомстве 7 ноября, фигурант хранил без цели сбыта синтетический наркотик массой около 33 граммов. Мужчину задержали в марте возле дома на Дунайском проспекте. 

Виновному назначено окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

Ранее на Piter.TV: рост случаев алкоголизма и наркомании зафиксировали в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, хранение наркотиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии