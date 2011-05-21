Рост случаев алкоголизма и наркомании зафиксировали в Петербурге

Действующее законодательство предусматривает суровые наказания за любые нарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Количество зарегистрированных случаев алкогольной и наркотической зависимости в Петербурге за последний год увеличилось на 22%, свидетельствуют данные Петростата.

По сравнению с предыдущим годом, в 2024 году диагноз алкоголизма был поставлен 1300 жителям города, а наркозависимости — 512 человекам, что на 22% и 24% больше соответственно. Одновременно наблюдается рост заболеваемости сифилисом на 9,1% — на 1200 новых случаев. Тем не менее, заболеваемость туберкулезом снизилась на 8,5%, зарегистрировав в прошлом году 912 новых случаев.

В 2024 году Россия расширила перечень запрещенных наркотических веществ, добавив в него 14 новых соединений, среди которых флуонитазен, норизотонитазен и гексагидроканнабинол. Действующее законодательство предусматривает суровые наказания за любые нарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Незаконное хранение, распространение или производство наркотических веществ влечет административные и уголовные последствия вплоть до лишения свободы на срок от нескольких месяцев до трех лет. В случае обнаружения крупного объема запрещенных веществ сроки наказания увеличиваются до 10–20 лет.

Ранее в Кудрово задержали приезжего с крупной партией наркотика в кармане куртки.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)