Прокуратура разбирается с аварийным подъездом дома на Серебристом бульваре

У парадной полностью отсутствует лестница, ведущая ко входу на черную лестницу.

Прокуратура Приморского района Северной столицы проводит проверку соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства по адресу: Серебристый бульвар, дом №37/А, где несколько жителей получили серьезные травмы из-за халатности управляющей компании, – сообщают в пресс-службе надзорного ведомства Санкт-Петербурга.

На опубликованной фотографии видно, что подъезд дома начисто лишен лестницы, которая бы вела к ведущей на черную лестницу двери. В настоящее время выход из парадной со стороны улицы огражден сигнальной лентой.

В ходе надзорных мероприятий также будет дана оценка деятельности организации, осуществляющей управление домом, по обеспечению безопасности граждан при ремонте входной группы. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий. Прокуратура Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что подозреваемый в убийстве полицейского в Кингисеппе признался, что ему не жалко погибшего.

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга