На Тамбасова задержали закладчика с "синтетикой"

Он успел разложить более 200 граммов наркотиков на проспекте Ветеранов.

Полиция Красносельского района Петербурга задержала закладчика с "синтетикой". Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около четырех часов дня 24 декабря у дома 4/1 по улице Тамбасова был задержан 40-летний житель Московского района, подозреваемый в незаконном сбыте запрещенных веществ. При личном досмотре у задержанного изъят мобильный телефон с координатами закладок наркотических средств.



Фото: МВД

Около дома 180 по проспекту Ветеранов полицейские обнаружили 40 свертков из изоляционной ленты. Все изъятое было направлено на экспертизу, по результатам которой установлено, что в свертках содержится синтетический психостимулятор массой 202,69 грамма.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

Ранее в Петербурге 14-летний подросток отравился психотропными веществами.

Главное фото: Piter.tv