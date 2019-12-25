В Петербурге 14-летний подросток отравился психотропными веществами

Его угостили неизвестными таблетками знакомые.

14-летний юноша из Петербурга был госпитализирован в реанимацию вследствие употребления психотропных веществ. Согласно предварительной информации, его угостили неизвестными таблетками знакомые. Ночью 10 декабря он принял их и потерял сознание, как сообщает АН "Оперативное прикрытие".

По словам матери, 9 декабря сын пришел домой из школы и, чувствуя усталость, сразу лег спать. Через несколько часов он пошел в туалет и упал в бессознательном состоянии. Женщина вызвала скорую помощь. В начале первого часа ночи семиклассника доставили в больницу с острым отравлением неизвестным веществом и поместили в отделение реанимации.

По информации агентства, подросток живет на проспекте Испытателей вместе с матерью, которой 49 лет. Оба они являются гражданами Молдовы. У женщины есть бессрочный вид на жительство и положительный ответ на получение российского гражданства. Отец, которому 32 года, является гражданином Киргизии и с апреля участвует в специальной операции.

Ранее мы сообщили о том, что четверо учеников петербургской школы упали в обморок во время утренней линейки.

Фото: Piter.TV