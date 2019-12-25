Четверо учеников петербургской школы упали в обморок во время утренней линейки

Сотрудники "Роспотребнадзора" прибыли на место происшествия для проведения проверки.

Утром на школьной линейке в Петербурге четверо учеников потеряли сознание. Эксперты предполагают, что причиной мог стать выброс химических веществ.

Как пишет spb.aif.ru, подростков в возрасте от 11 до 14 лет доставили в больницу, ещё 15 обратились за медицинской помощью. Большинство пострадавших учатся в кадетских классах. Все они испытывают схожие симптомы: головокружение, слабость, тошноту, а также жалуются на приступы паники.

Сотрудники "Роспотребнадзора" прибыли на место происшествия для проведения проверки. Были взяты пробы воздуха на содержание аммиака, фенола, хлороводорода и других опасных химикатов. Первоначальные результаты показали, что уровни этих веществ соответствуют нормам.

Известно, что накануне инцидента ученики заметили специфический запах хлорки в помещении, где проходила линейка. Сейчас полиция занимается расследованием обстоятельств происшествия, а прокуратура контролирует ситуацию.

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Фото: Piter.TV