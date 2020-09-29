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Петербуржец погиб, украшая новогоднюю елку у себя дома
Сегодня, 10:05
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Петербуржец погиб, украшая новогоднюю елку у себя дома

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Мужчина упал и ударился головой о батарею.

Мужчина из Петербурга умер, получив серьезную травму при украшении новогодней елки в собственном доме. Эту информацию передает "Фонтанка".

Пострадавшего доставили в Александровскую больницу в понедельник, 9 ноября, с улицы Коллонтай. У 51-летнего пациента были обнаружены серьезные повреждения головы. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось, он скончался через 50 минут после прибытия скорой помощи.

Супруга покойного рассказала полицейским, что ее муж упал, когда украшал новогоднюю елку, и ударился головой о батарею.

 Ранее мы сообщили о том, что мальчик получил ожоги из-за возгорания футболки у газовой плиты в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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