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Мальчик получил ожоги из-за возгорания футболки у газовой плиты в Петербурге
Сегодня, 9:38
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Мальчик получил ожоги из-за возгорания футболки у газовой плиты в Петербурге

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Сейчас состояние ребенка оценивается как стабильное.

В Петербурге 12-летнего мальчика госпитализировали после инцидента на кухне. Об этом сообщает 78.ru.

Во время приготовления пищи ребенок случайно развернулся спиной к включенной газовой плите, и огонь попал на его футболку. В результате школьник получил ожоги второй степени.

Сейчас состояние ребенка оценивается как стабильное. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь и выписали домой.

 Ранее мы сообщили о том, что мальчик повредил спину на горке в Сясьстрое.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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