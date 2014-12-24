Мальчик получил ожоги из-за возгорания футболки у газовой плиты в Петербурге

Сейчас состояние ребенка оценивается как стабильное.

В Петербурге 12-летнего мальчика госпитализировали после инцидента на кухне. Об этом сообщает 78.ru.

Во время приготовления пищи ребенок случайно развернулся спиной к включенной газовой плите, и огонь попал на его футболку. В результате школьник получил ожоги второй степени.

Сейчас состояние ребенка оценивается как стабильное. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь и выписали домой.

Ранее мы сообщили о том, что мальчик повредил спину на горке в Сясьстрое.

Фото: Piter.TV