Мальчик повредил спину на горке в Сясьстрое

Врачи диагностировали у ребенка ушиб поясничного отдела позвоночника. Сейчас он проходит лечение дома.

В поселке Сясьстрой Волховского района Ленинградской области семилетний мальчик получил травму спины, катаясь на местной горке. Во время спуска ребенок на высокой скорости столкнулся с установленным ограждением.

Как пишет spb.aif.ru, инцидент произошел во время прогулки бабушки с внуком в местном парке. На территории парка расположена самодельная ледовая горка, в конце которой установлен отбойник для предотвращения вылета детей за пределы площадки. Однако, по словам местных жителей, подобные инциденты происходят регулярно, поскольку длина горки превышает размер площадки для спуска, и дети набирают большую скорость перед столкновением с ограждением.

Во время спуска мальчика развернуло спиной вперед, после чего он врезался в заграждение и повредил спину. На место происшествия была вызвана скорая помощь, и ребенка эвакуировали с площадки на носилках. Врачи диагностировали у ребенка ушиб поясничного отдела позвоночника. Сейчас он проходит лечение дома.

Бабушка пострадавшего сообщила, что горка существует уже несколько лет, и на нее неоднократно поступали жалобы. Из-за несоответствия длины горки и площади для безопасного спуска дети постоянно сталкиваются с опасностями, что приводит к частым травмам.

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Фото: Piter.TV