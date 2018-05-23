Девятиклассник попал в больницу c ожогами глаз и руки после взрыва петарды

Полиция проводит расследование обстоятельств происшествия.

Медицинская помощь понадобилась ученику девятого класса из Колпинского района Петербурга, получившему травмы при использовании пиротехники. Информация об инциденте стала известна "Фонтанке".

15-летний подросток был доставлен в детскую больницу имени Раухфуса накануне. Врачи установили, что у пациента термические ожоги глаз и левой руки. Его состояние оценивают как средней тяжести.

Предварительно установлено, что юноша получил травмы, когда взрывал петарду возле своего дома в Колпино поздно вечером в четверг, 5 декабря. Полиция проводит расследование обстоятельств происшествия.

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Фото: Piter.TV