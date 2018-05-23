Девятиклассник попал в больницу c ожогами глаз и руки после взрыва петарды

Медицинская помощь понадобилась ученику девятого класса из Колпинского района Петербурга, получившему травмы при использовании пиротехники. Информация об инциденте стала известна "Фонтанке".
15-летний подросток был доставлен в детскую больницу имени Раухфуса накануне. Врачи установили, что у пациента термические ожоги глаз и левой руки. Его состояние оценивают как средней тяжести.
Предварительно установлено, что юноша получил травмы, когда взрывал петарду возле своего дома в Колпино поздно вечером в четверг, 5 декабря. Полиция проводит расследование обстоятельств происшествия.
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Фото: Piter.TV
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