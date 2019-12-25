На Муринской дороге мужчина избил оппонента в драке битой по голове

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Во вторник, 26 ноября, в Красногвардейский отдел полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что 27-летний мужчина был доставлен с травмами головы из квартиры в доме 14 корпус 2 на Муринской дороге. Пострадавший сообщил о том, что его избил неизвестный.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В ходе оперативно-розыскных мероприятий представители полиции установили, что к данному преступлению может быть причастен 31-летний местный житель. 29 ноября сотрудники уголовного розыска регионального главка совместно с районными оперативниками задержали подозреваемого на проспекте Авиаторов Балтики. Установлено, что между ним и пострадавшим произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил своего оппонента битой по голове.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала сбытчицу наркотиков с Рыбацкого проспекта.

Фото: Piter.TV