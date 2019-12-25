Полиция задержала сбытчицу наркотиков с Рыбацкого проспекта

Во время обыска в квартире женщины было найдено и изъято белое кристаллическое вещество, упакованное в пластиковые стаканчики.

Во вторник, 26 ноября, при осуществлении патрулирования у дома 7 по переулку Слепушкина в Невском районе сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали местную жительницу 56-ти лет, у которой был обнаружен пакет с наркотическим веществом, впоследствии идентифицированным как метилэфедрон массой 19,88 грамм.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, возбуждено уголовное дело по статье 30, части 4 пункта "г" статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств).

Во время обыска в квартире женщины на Рыбацком проспекте было найдено и изъято белое кристаллическое вещество, упакованное в пластиковые стаканчики. По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество также является метилэфедроном, общей массой 247,3 грамма.

Подозреваемая была задержана на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что этническую группу карманников задержали в Петербурге.

Фото: Piter.TV