Этническую группу карманников задержали в Петербурге

Полиция обнаружила 15 мобильных телефонов, наличные деньги, банковские карты и новую одежду, часть из которой была с бирками и защитными магнитными кнопками. В квартире одного из участников был найден пакет с наркотиком (предположительно "гашишем"). Возбуждены уголовные дела, объединенные в одно по статье 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой) . Наркотик отправлен на экспертизу, ожидается возбуждение дела по этому факту.

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти в ходе серии оперативных мероприятий задержали четырех граждан иностранного государства в возрасте от 26 до 36 лет. Мигранты были вовлечены в кражи дорогих мобильных телефонов, хотя при возможности могли попытаться похитить и другие ценные предметы, а также деньги.

Преступления совершались во время непосредственного взаимодействия с жертвой. Злоумышленники выбирали стильно одетых молодых мужчин и подходили с предложением устроить "состязание". Пока потерпевший приходил в себя, они могли немедленно схватить его "на бросок" или поднять в воздух, после чего жертва в панике уходила, не заметив пропажу телефона из кармана. Другой метод включал в себя подход к жертве как к старому знакомому, обнимая и произнося теплые слова. Когда ошеломленный прохожий сообщал, что не знает пришедшего, тот извинялся и, уйдя, забирал с собой ценные вещи.

Уже установлено, что участники группы причастны как минимум к пяти кражам в Выборгском, Центральном и Московском районах за сентябрь и октябрь. Полиция обнаружила 15 мобильных телефонов, наличные деньги, банковские карты и новую одежду, часть из которой была с бирками и защитными магнитными кнопками. В квартире одного из участников был найден пакет с наркотиком (предположительно "гашишем").

Возбуждены уголовные дела, объединенные в одно по статье 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой) . Наркотик отправлен на экспертизу, ожидается возбуждение дела по этому факту. Подозреваемые находятся под стражей, продолжается работа по установлению всех обстоятельств их преступной деятельности.

Ранее мы сообщили о том, что хулиганы устроили "файер-шоу" под окнами дома на Бассейной улице.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти