Хулиганы устроили "файер-шоу" под окнами дома на Бассейной улице

Пятеро молодых людей были задержаны и доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Самому старшему из них исполнилось 18 лет, а его приятели оказались несовершеннолетними.

Недавно полиция Московского района получила серию тревожных сообщений от жителей района, сообщавших о громких взрывах, исходящих с Бассейной улицы. Сотрудники правоохранительных органов оперативно отреагировали на вызовы и отправились на указанное место происшествия. В ходе расследования выяснилось, что поздно вечером группа молодежи решила устроить импровизированное файер-шоу прямо возле дома №69 на Бассейной улице, чем вызвала панику среди местных жителей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Об этом проинформировала пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выявить виновных не составило труда. Сначала полицейские определили магазин, где молодежь приобрела пиротехнику, а затем смогли выйти на самих участников инцидента. Пятеро молодых людей были задержаны и доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Самому старшему из них исполнилось 18 лет, а его приятели оказались несовершеннолетними. Всех пятерых допросили в качестве подозреваемых в рамках начатого полицейского расследования.

Несовершеннолетних отпустили под подписку о невыезде и передали на попечение родителей, тогда как старшего участника задержали согласно статье 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что сахалинец обманул пожилую жительницу Красногвардейского района на полмиллиона рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти