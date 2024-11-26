Сахалинец обманул пожилую жительницу Красногвардейского района на полмиллиона рублей

Правоохранители проверяют возможную причастность задержанного к другим подобным инцидентам, произошедшим в Петербурге и Ленобласти.

В субботу, 30 октября, в полицию Красногвардейского района обратилась 84-летняя жительница дома 1/6 по улице Передовиков. Пенсионерка рассказала, что с 14 по 16 октября ей несколько раз звонили незнакомцы, представляясь сотрудниками различных государственных органов. Они убеждали женщину в срочной необходимости задекларировать деньги на её банковских счетах, утверждая, что её аккаунт на портале "Госуслуги" был взломан злоумышленниками. Об этом проинформировала пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

16 октября потерпевшая передала курьеру у двери своей квартиры 550 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 части 3 УК РФ ("Мошенничество"). Утром 25 ноября на Невском проспекте сотрудники уголовного розыска задержали 24-летнего жителя Сахалинской области по подозрению в совершении данного преступления. Задержанный был взят под стражу согласно статье 91 УК РФ.

Правоохранители проверяют возможную причастность задержанного к другим подобным инцидентам, произошедшим в Петербурге и Ленобласти.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали 19-летнего пособника мошенников.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти