В Петербурге задержали 19-летнего пособника мошенников

Полицейские задержали 19-летнего пособника мошенников, обманувшего пожилую жительницу Невского района. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.
В полицию 25 ноября с заявлением о мошенничестве обратилась 87-летняя жительница дома 72 по улице Бабушкина. Женщина сообщила, что мошенники, представляясь по телефону сотрудниками различных ведомств, убедили ее в необходимости задекларировать свои сбережения. Женщина отдала у дверей своей квартиры неизвестному 1 402 530 рублей.
В тот же день по горячим следам у дома 53 корпус 1 по Витебскому проспекту подозреваемый в этом преступлении был задержан. Им оказался 19-летний местный житель.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.
Ранее в Петербурге задержали группу специалистов техподдержки телефонных мошенников.
Фото: МВД
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