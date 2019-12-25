В Петербурге задержали 19-летнего пособника мошенников

У 87-летней петербурженки он забрал 1,4 млн рублей.

Полицейские задержали 19-летнего пособника мошенников, обманувшего пожилую жительницу Невского района. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 25 ноября с заявлением о мошенничестве обратилась 87-летняя жительница дома 72 по улице Бабушкина. Женщина сообщила, что мошенники, представляясь по телефону сотрудниками различных ведомств, убедили ее в необходимости задекларировать свои сбережения. Женщина отдала у дверей своей квартиры неизвестному 1 402 530 рублей.

В тот же день по горячим следам у дома 53 корпус 1 по Витебскому проспекту подозреваемый в этом преступлении был задержан. Им оказался 19-летний местный житель.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее в Петербурге задержали группу специалистов техподдержки телефонных мошенников.

Фото: МВД