В Петербурге задержали группу специалистов техподдержки телефонных мошенников

Среди задержанных – предполагаемый организатор группы техподдержки и четверо его знакомых в возрасте от 19 до 25 лет.

В Петербурге задержали пятерых участников группы, которые на протяжении года работали на телефонных мошенников. По имеющимся данным, под контролем украинских кураторов сообщники осуществляли техническое обеспечение работы колл-центров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Среди задержанных – предполагаемый организатор группы техподдержки и четверо его знакомых в возрасте от 19 до 25 лет.

Примерно год назад молодой человек в поисках заработка в закрытых чатах теневого сегмента познакомился с кураторами из-за рубежа. Они искали граждан, которые имели необходимые технические знания и навыки, чтобы обеспечивать бесперебойное функционирование оборудования по подмене номеров во время звонков гражданам РФ из украинских колл-центров. Еще одной задачей являлось обналичивание денежных средств, которые поступали со счетов потерпевших на дроп-карты, а также их перевод кураторам, в том числе с использованием криптовалюты.

Для размещения специального оборудования молодой человек арендовал офис в БЦ. Роли соучастников были четко распределены. Одни отвечали за техническую составляющую процесса, другие вели администрирование банковских счетов дропов, которые использовались для приема и дальнейшего транзита похищенных денег. Самая юная участница группы, 19-летняя петербурженка, занималась урегулированием вопросов с банками, куда она звонила под видом клиента в случае блокировки счета. За каждый такой звонок она получала от 500 до 1000 рублей.

Предполагаемый организатор противоправной деятельности регулярно менял адреса офисов, а также ежедневно производил замену сим-карт в слотах сим-банков.

Установлены четыре эпизода противоправной деятельности на территории Петербурга и свыше ста – в различных регионах РФ. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.

В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предварительное расследование продолжается.

Видео: МВД