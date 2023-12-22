Задержан петербуржец, натравивший питбуля на прохожих

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Полиция задержала мужчину, натравившего собаку на прохожих. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию утром 16 мая поступило сообщение о том, что у дома 107 корпус 4 по Гражданскому проспекту собака покусала женщину. Потерпевшая сообщила, что она выгуливала свою собаку, когда внезапно агрессивный питбуль напал на них. Заявительница пыталась разнять собак, а хозяин агрессивного пса наоборот вел себя вызывающе, подбадривая пса, после чего ушел с места. Женщина получила травмы и обратилась в медпункт, после чего написала заявление в полицию.

Через несколько минут в отдел полиции поступило аналогичное сообщение об агрессивной собаке, покусавшей мужчину у дома 109 корпус 2 по Гражданскому проспекту. Пострадавший сообщил, что незнакомец из-за сделанного замечания спустил свою собаку и распылил перцовый баллончик в его сторону. Пострадавший был доставлен в больницу с укушенными ранами голени и предплечья и после оказания помощи отпущен в удовлетворительном состоянии.

Полицейские задержали хозяина путбуля – 30-летнего местного жителя. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Собака изъята в качестве вещественного доказательства.

Фото: МВД

Ранее стало известно, что юная петербурженка получит 1,5 млн рублей после нападения на неё питбуля.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)