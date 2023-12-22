На Гражданском проспекте питбуль за день покусал двух человек

Полицейские установили и задержали подозреваемого – 30-летнего местного жителя. Его доставили в отдел для разбирательства, где составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

На Гражданском проспекте утром 16 мая питбуль покусал двух человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Калининского района обратилась 28-летняя женщина с информацией о том, что у дома 107к4 по Гражданскому проспекту агрессивный мужчина с собакой бойцовской породы без намордника напал на нее. По словам горожанки, она выгуливала своих собак, когда внезапно питбуль подбежал и набросился на ее питомцев.

Петербурженка попыталась разнять собак, в то время как хозяин агрессивного пса вел себя вызывающе, подбадривая и стравливая его, после чего ушел с места происшествия. Женщина получила травмы и обратилась в медпункт, после чего написала заявление в полицию.

В отдел полиции поступило аналогичное сообщение об агрессивной собаке, покусавшей прохожего у дома 109 по Гражданскому проспекту. Мужчину госпитализировали в больницу с укушенными ранами голени и предплечья.

Полицейские установили и задержали подозреваемого – 30-летнего местного жителя. Его доставили в отдел для разбирательства, где составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ранее мужчина к административной и уголовной ответственности не привлекался.

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Фото: Piter.TV