Юная петербурженка получит 1,5 млн рублей после нападения на неё питбуля

После нападения ребёнок стал бояться выходить на улицу, испытывает страх при виде животных.

В Петербурге суд взыскал 1,5 млн рублей в пользу девочки, которую покусал питбуль. Об этом сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

В феврале 2023 года Т. выгуливал своего питбуля во дворе домов по улице Пионерстроя. Собака была без намордника и поводка. Животное подбежало к девочке, вцепилось в неё зубами, повалило на землю и укусило за лицо

Телесные повреждения, причиненные девочке, расцениваются как тяжкий вред здоровью. Оставшиеся шрамы могут быть исправлены только косметической операцией. После нападения ребёнок стал бояться выходить на улицу, испытывает страх при виде животных.

Хозяйкой собаки является петербурженка З. Она передала питбуля Т., не убедившись в надлежащем выгуле. Поэтому исковое заявление касается обоих петербуржцев.

Суд взыскал с ответчиков 1,5 млн в пользу ребёнка и 100 тысяч рублей в пользу мамы.

В феврале алабай загрыз свою 66-летнюю хозяйку в поселке Назия Ленинградской области.

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