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Алабай загрыз свою 66-летнюю хозяйку в поселке Назия
Сегодня, 10:31
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Алабай загрыз свою 66-летнюю хозяйку в поселке Назия

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От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

Полицией проводится проверка по факту нападения собаки на женщину в поселке Назия в Кировском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 20 февраля в 00:02 поступила информация о том, что во дворе дома по улице Железнодорожная алабай напал на свою 66-летнюю хозяйку, нанеся ей серьёзные травмы головы. Как стало известно Piter.tv, женщину нашел во дворе сын в луже крови. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее домашняя собака покусала ребёнка на юге Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: алабай, поселок назия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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