Алабай загрыз свою 66-летнюю хозяйку в поселке Назия

От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

Полицией проводится проверка по факту нападения собаки на женщину в поселке Назия в Кировском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 20 февраля в 00:02 поступила информация о том, что во дворе дома по улице Железнодорожная алабай напал на свою 66-летнюю хозяйку, нанеся ей серьёзные травмы головы. Как стало известно Piter.tv, женщину нашел во дворе сын в луже крови. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее домашняя собака покусала ребёнка на юге Петербурга.

Фото: Piter.tv