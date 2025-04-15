Титов сравнил "Зенит" с алабаем

Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РПЛ.

Бывший полузащитник "Спаратка" Егор Титов оценил шансы "Зенита" на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он рассказал порталу Metaratings.

Экс-футболист сравнил команду Сергея Семака с собакой породы алабай, которая "вцепилась в свою жертву и уже не отпустит". По его словам, сине-бело-голубые не отдаст первое место в таблице.

Думаю, что после ничьей "Краснодара" с "Балтикой" (2:2) процентов на 90 "Зенит" будет чемпионом. То есть такое преимущество "Зенит" уже не упустит. Егор Титов, экс-футболист "Спартака"

Напомним, "Зенит" идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 55 очков после 25 туров.

Ранее Вендел заявил, что "Зенит" намерен выиграть чемпионство в РПЛ.

