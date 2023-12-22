В Красноярске женщина привязала к машине больную собаку

Жительница из российского города Красноярска привязала к автомобилю больную собаку и заставила ее бежать за транспортным средством. В настоящее время правоохранительные органы из краевого главка проводят проверку по факту появления этой информации, размещенной в социальных сетях. Известно, что в дежурную часть под номером три обратилась гражданка, проживающая по адресу улица Вавилова, дом 27. Она рассказала о том, что женщина во дворе привязала собаку к машине и начала движение. Позже оперативники установили,что таким образом поездка осуществлялась до дома внука водительницы, расположенного по улице Затонской.
Проехав некоторое расстояние, женщина припарковала автомобиль и повела собаку пешком. Устанавливаются возможные нарушения ПДД. Будет принято решение в соответствии с законодательством.
пресс-служба МВД по региону
В полиции заметили, что некоторое время назад собака породы алабай во время прогулки повредила сустав. Владелица животного решила показать пса ветеринару, но из-за больного сустава собака не могла запрыгнуть в багажник машины.Самостоятельно погрузить питомца в транспорт женщина не смогла.
Петербуржца избили и похитили у него наушники и наручные часы.
Фото и видео: Telegram / 112
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