Петербуржца избили и похитили у него наушники и наручные часы

По подозрению в причастности к данному преступлению 23 апреля по местам проживания задержаны двое местных жителей, 18 и 19 лет. Похищенное частично изъято.

Полицейские задержали подозреваемых в грабеже на Новосмоленской набережной. Они избили мужчину и отобрали у него наушники и наручные часы. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Вечером 22 апреля в полицию поступила телефонограмма о том, что в больницу обратился 39-летний житель поселка Парголово с травмой груди, а также ушибами и ссадинами лица.

Позднее сам пострадавший обратился в отдел полиции с заявлением о том, что около поздним вечером 21 апреля возле дома 1 по Новосмоленской набережной на него, применив насилие, напали неизвестные и похитили наушники и наручные часы. Сумма ущерба составила 7000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

По подозрению в причастности к данному преступлению 23 апреля по местам проживания задержаны двое местных жителей, 18 и 19 лет. Похищенное частично изъято.

Ранее в Петербурге раскрыли схему по хищению соцвыплат. Ущерб составил более 120 млн рублей.

Фото: Piter.tv; МВД