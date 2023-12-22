В Петербурге раскрыли схему по хищению соцвыплат. Ущерб составил более 120 млн рублей

Была пресечена деятельность межрегиональной группы, организовавшей схему по хищению средств земельного и материнского капиталов Петербурга.

ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с МВД по Петербургу Ленобласти и при участии сотрудников ФСБ по Республике Дагестан пресекли деятельность межрегиональной группы, организовавшей схему по хищению средств земельного и материнского капиталов Петербурга. Подробности сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Было установлено, что подозреваемые фиктивно регистрировали на территории Петербурга многодетных матерей, проживающих в различных населенных пунктах Дагестана. После этого они подавали в районные администрации заявления для получения социальных выплат.

Перед этим членами группы заранее приобретались земельные участки в удаленных регионах РФ стоимостью, не превышающей 10 тысяч рублей (каждый), которые фиктивно продавались многодетным семьям по завышенной стоимости.

Далее незаконно полученные денежные средства обналичивались и присваивались участниками группы. Задокументировано более 200 фактов неправомерного получения средств материнского и земельного капиталов. Сумма ущерба составляет более 120 млн рублей.

У организаторов и исполнителей изъято более 20 млн рублей незаконной прибыли, порядка 50 банковских карт и средств связи, а также документы о приобретении организаторами схемы высоколиквидных объектов недвижимости в Петербурге.

Ранее ФСБ изъяла у петербуржца 15 кг кокаина, оружие и поддельные документы.

Фото и видео: пресс-служба Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области