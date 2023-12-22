ФСБ изъяла у петербуржца 15 кг кокаина, оружие и поддельные документы

У подозреваемого, который является членом преступной группы, изъято 15 брикетов и 24 свертка, содержащих кокаин. Общий вес наркотиков не менее 15 кг.

В Петербурге задержали мужчину, который подозревается в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

У подозреваемого, который является членом преступной группы, изъято 15 брикетов и 24 свертка, содержащих кокаин. Общий вес наркотиков не менее 15 кг.

В процессе обыска по месту жительства обнаружено и изъято 6 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, ручная граната, запал, патроны различного калибра, а также кокаин массой не менее 100 граммов.

Кроме того, изъяты поддельные удостоверения нескольких федеральных ведомств, которые мужчина использовал для прикрытия своей противоправной деятельности.

Расследование продолжается.

Ранее на Новочеркасском проспекте у наркосбытчика изъяли гашиш, кокаин и марихуану.

Фото и видео: пресс-служба Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области