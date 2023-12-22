На Новочеркасском проспекте у наркосбытчика изъяли гашиш, кокаин и марихуану

Возбуждено уголовное дело по статье 30 часть 3, статье 228.1 часть 4 УК РФ.

В Петербурге в Невском районе сотрудники полиции задержали наркосбытчика, в квартире которого нашли крупную партию наркотиков. Об этом рассказали в региональной пресс-службе МЧС.

Днём 19 марта у дома 47 корпус 1 по Новочеркасскому проспекту был задержан 40-летний участник преступной группы, осуществлявший перевозку и сбыт наркотических средств. При обыске по месту жительства задержанного изъято 600 граммов гашиша, 20 граммов кокаина и 280 граммов марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 часть 3, статье 228.1 часть 4 УК РФ.

Ранее в Петербурге у пары на товарной станции в карманах нашли наркотики.

Фото: МВД