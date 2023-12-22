В Петербурге у пары на товарной станции в карманах нашли наркотики

Установлено, что подозреваемые, находясь на железнодорожной станции, извлекли из тайников оптовую партию наркотических средств.

На территории городской товарной станции "Санкт‑Петербург – Финляндский" по подозрению в незаконном обороте наркотических средств была выявлена молодая пара. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

В ходе проведения личного досмотра при присутствии понятых в карманах куртки 22-летней петербурженки обнаружены и изъяты свёртки с веществами белого и тёмно-зелёного цвета. Согласно заключению экспертизы, в одном свертке было синтетическое наркотическое средство массой более 12 граммов, во втором – 0,74 грамма гашиша.

Установлено, что подозреваемые, находясь на железнодорожной станции, извлекли из тайников оптовую партию наркотических средств. Они планировали распространить запрещенные вещества на территории Петербурга, но были задержаны оперативными сотрудниками транспортной полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ. Выяснено, что 36-летний петербуржец ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а его девушке – подписка о невыезде.

Недавно в Ленобласти накрыли нарколабораторию по производству синтетики.

Фото: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте