В Ленобласти накрыли нарколабораторию по производству синтетики

"Производственный цех" располагался в доме и хозяйственных постройках на участке в поселке Глажево Киришского района Ленинградской области.

Полицейскими в Ленобласти пресечена деятельность крупной нарколаборатории по производству синтетики. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

"Производственный цех" располагался в доме и хозяйственных постройках на участке в поселке Глажево Киришского района Ленинградской области. На месте полицейскими были задержаны двое жителей Волховского района Ленобласти (37 и 40 лет), выполнявших роли "химиков", а также 27-летняя жительница Киришей, выступавшая в качестве арендатора частного дома.

В ходе обыска полицейские изъяли шесть контейнеров с порошкообразным веществом белого цвета, массой около 19 килограммов. Экспертиза показала, что в одном из контейнеров содержится мефедрон, массой 6,5 килограммов. Содержимое остальных контейнеров будет исследовано криминалистами. Кроме того, полицейские изъяли различные прекурсоры для производства запрещенных веществ и лабораторное оборудование.

В квартире задержанной в городе Кириши оперативники обнаружили около 400 граммов синтетического гашиша, а также весы и упаковочный материал.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Все трое подозреваемых задержаны.

В Петербурге и Ленобласти пройдет акция "Сообщи, где торгуют смертью".

Видео: МВД