В Петербурге и Ленобласти пройдет акция "Сообщи, где торгуют смертью"

Жители смогут передать правоохранителям информацию о фактах нарушения законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах.

В Петербурге и Ленобласти 18 марта стартует акция "Сообщи, где торгуют смертью". Она проводится до 29 марта. Мероприятие направлено на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверку значимой информации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Горожане смогут передать сведения о фактах нарушения законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах, позвонив по телефону "горячей линии" ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области: 8 (812) 573-79-96.

Ранее мы писали, что на Софийской нашли два трупа с передозировкой наркотиками. В комнате на кровати в естественных позах обнаружено два трупа 26-летнего молодого человека и его 25-летней сожительницы, которая не дожила до своего дня рождения несколько дней.

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Фото: Pxhere