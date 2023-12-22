На Софийской нашли два трупа с передозировкой наркотиками

В квартире на столе обнаружен пакетик с комплементарной застежкой, в котором находилось порошкообразное вещество белого цвета.

Во Фрунзенском районе в квартире нашли трупы, предположительно, с передозировкой наркотическими средствами. Об этом стало известно Piter.tv.

Около двух часов ночи 5 марта в полицию экстренные службы поступило сообщение от 57-летней женщины. Она рассказала, что с 3 марта на связь не выходит её сын, который снимает квартиру на Софийской улице.

По прибытии наряда по указанному адресу дверь никто не открыл, шума не было. Позднее дверь было решено вскрыть с помощью МЧС. В комнате на кровати в естественных позах обнаружено два трупа 26-летнего молодого человека и его 25-летней сожительницы, которая не дожила до своего дня рождения несколько дней. Они умерли, предположительно, от передозировки наркотическим веществом. В квартире на столе обнаружен пакетик с комплементарной застежкой, в котором находилось порошкообразное вещество белого цвета. Молодой человек ранее был условно судим за наркотики.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее в гостинице на Коллонтай нашли трупы мужчины и женщины. Они, предположительно скончались от передозировки наркотиками.

Фото: Piter.tv