В гостинице на Коллонтай нашли трупы мужчины и женщины

Также с острым отравлением метадоном госпитализирован 33-летний мужчина.

В Невском районе Петербурга в гостинице нашли трупы мужчины и женщины, которые предположительно скончались от передозировки наркотиками. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 3 марта в экстренные службы обратился мужчина и сообщил, что в гостинице на Коллонтай у знакомых передозировка наркотиками. Прибывшие полицейские в номере обнаружили трупы 38 летнего мужчины и 36-летней женщины. Также с острым отравлением метадоном госпитализирован 33-летний мужчина.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее за производство мефедрона петербуржца приговорили к 12 годам колонии.

Фото: Piter.tv