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В гостинице на Коллонтай нашли трупы мужчины и женщины
Сегодня, 8:13
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В гостинице на Коллонтай нашли трупы мужчины и женщины

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Также с острым отравлением метадоном госпитализирован 33-летний мужчина.

В Невском районе Петербурга в гостинице нашли трупы мужчины и женщины, которые предположительно скончались от передозировки наркотиками. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 3 марта в экстренные службы обратился мужчина и сообщил, что в гостинице на Коллонтай у знакомых передозировка наркотиками. Прибывшие полицейские в номере обнаружили трупы 38 летнего мужчины и 36-летней женщины. Также с острым отравлением метадоном госпитализирован 33-летний мужчина.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее за производство мефедрона петербуржца приговорили к 12 годам колонии.

Фото: Piter.tv

Теги: гостиница, коллонтай, наркотики
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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