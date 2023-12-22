В гостинице на Коллонтай нашли трупы мужчины и женщины

В Невском районе Петербурга в гостинице нашли трупы мужчины и женщины, которые предположительно скончались от передозировки наркотиками. Об этом стало известно Piter.tv.
Утром 3 марта в экстренные службы обратился мужчина и сообщил, что в гостинице на Коллонтай у знакомых передозировка наркотиками. Прибывшие полицейские в номере обнаружили трупы 38 летнего мужчины и 36-летней женщины. Также с острым отравлением метадоном госпитализирован 33-летний мужчина.
Трупы направлены в морг для установления причины смерти.
Ранее за производство мефедрона петербуржца приговорили к 12 годам колонии.
Фото: Piter.tv
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