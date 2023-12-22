За производство мефедрона петербуржца приговорили к 12 годам колонии

Подсудимый признал свою вину в полном объёме.

Петербуржец, организовавший нарколабораторию, приговорен к реальному лишению свободы. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.

Установлено, что в 2022 году мужчина изучил технологию производства мефедрона, приобрел необходимые химические вещества, прекурсоры, лабораторное оборудование, которые доставил к себе в квартиру на улице Плесецкой, а также в арендованный во Всеволожском районе Ленинградской области дом, где смонтировал нарколабораторию. Обвиняемый произвел более 12 кг мефедрона для реализации за денежные средства неопределенному кругу лиц.

Преступная деятельность пресечена сотрудниками полиции в октябре 2022 года, наркотические средства изъяты из незаконного оборота. Подсудимый признал свою вину в полном объёме.

Мужчина приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также он должен заплатить штраф 300 тысяч рублей.

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Фото: прокуратура Санкт-Петербурга