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За производство мефедрона петербуржца приговорили к 12 годам колонии
Сегодня, 11:38
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

За производство мефедрона петербуржца приговорили к 12 годам колонии

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Подсудимый признал свою вину в полном объёме.

Петербуржец, организовавший нарколабораторию, приговорен к реальному лишению свободы. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.

Установлено, что в 2022 году мужчина изучил технологию производства мефедрона, приобрел необходимые химические вещества, прекурсоры, лабораторное оборудование, которые доставил к себе в квартиру на улице Плесецкой, а также в арендованный во Всеволожском районе Ленинградской области дом, где смонтировал нарколабораторию. Обвиняемый произвел более 12 кг мефедрона для реализации за денежные средства неопределенному кругу лиц.

Преступная деятельность пресечена сотрудниками полиции в октябре 2022 года, наркотические средства изъяты из незаконного оборота. Подсудимый признал свою вину в полном объёме.

Мужчина приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также он должен заплатить штраф 300 тысяч рублей.

Ранее в Комздраве рассказали, как понять, что родственник принимает наркотики.

Фото: прокуратура Санкт-Петербурга

Теги: мефедрон, нарколаборатория, наркотики
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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