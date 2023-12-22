В Комздраве рассказали, как понять, что родственник принимает наркотики

У людей, которые принимают запрещенные вещества, меняется поведение.

В Комздраве назвали признаки того, что человек принимает наркотики. Врачи предупредили, что наркомания – это болезнь, от которой вылечиться моментально невозможно. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Наркомания затрагивает все стороны жизни человека – психическую, физическую, социальную. Поведение человека, принимающего запрещенные вещества, зависит от конкретного наркотического средства и частоты приема.

Родственников и друзей должно насторожить, если их близкий человек неожиданно начал неряшливо выглядеть. Подозрения должны вызвать резкие перепады настроения, нарушения ритмов сна и бодрствования, изменение аппетита и манеры поведения за столом, потеря интереса к хобби. Если человек неожиданно нашел новых друзей со странностями, это тоже может быть признаком наркомании.

Что еще должно насторожить? Появление в доме разноцветных таблеток, шприцев, закопчённых ложек, частые уходы из дома, нечёткость речи, блеск глаз. Пресс-служба Комздрава

Врачи предупредили, что какой-то единой таблетки от наркомании нет. Нельзя соглашаться даже на одну дозу, потому что она может вызвать смертельное отравление.

Ранее мы писали, что в Петербурге до 36,6% подростков хотя бы однократно употребляли психоактивные вещества.

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