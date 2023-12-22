Употребление наркотиков приводит к росту преступности и серьезным отравлениям.

В Петербурге до 36,6% подростков хотя бы однократно употребляли психоактивные вещества. Об этом сообщили в tg-канале Городского центра медицинской профилактики после проведения опроса.

В подростковом возрасте дети испытывают колебания настроения, имеют неустойчивую самооценку, отличаются максимализмом и высокой поведенческой активностью. Кроме того, дети часто ищут кумира, еще не имея критического мышления, из-за чего авторитетами для юношей и девушек иногда становятся антилидеры. Все эти факторы могут быть почвой для приобщения к употреблению различных психоактивных веществ, рассказали сотрудники центра.

Специалисты центра выяснили в ходе исследования, что в городе на Неве более 30% подростков хотя бы раз в жизни употребляли психоактивные вещества. Врачи напомнили, что прием наркотиков приводит к росту преступности и серьезным отравлениям.

За последние 10 лет число преступлений, связанных с употреблением психоактивных веществ, возросло почти в 10 раз. Каждый наркозависимый втягивает в наркооборот 5–10 человек. Другим негативным явлением является рост отравлений наркотическими средствами среди несовершеннолетних. Пресс-служба Городского центра медицинской профилактики

Родителей призвали внимательно следить за своими детьми-подростками и почаще с ними проводить время. В этом возрасте важно не потерять контакт с ребенком.

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